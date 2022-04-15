Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar serseri mayınlarla ilgili son durumu aktardı

A400-M UÇAKLARIN BAKIMINDA SIFIR HATA

Türkiye'nin ve Kayseri'nin yüz akı olan uçak fabrikasının tarihinden gelen tecrübeyle savunma ve havacılık sanayinin öncü ve köklü bir kuruluşu olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kalifiye personeli, çalışmaları, imkan ve kabiliyetleriyle bu fabrika yerli ve milli savunma sanayi hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle Airbus ile yapılan anlaşma ile birlikte fabrikamız savunma sanayimize ilave ek ivme kazandırmıştır. A400-M projesi ile hava Kuvvetlerimizin askeri fabrikalarımızın ulaştırma uçaklarında sahip olduğu akım yeteneği daha da artmıştır. Yaktın zamanda ikinci A400-M uçağının "retrofit" dediğimiz toptan bakım işlemleri sıfır hata ile gerçekleştirilmiştir. Bunda emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu durum fabrikamızın ve personelimizin yeteneklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahiptir. 1926'da Tayyare ve Motor Türk A.Ş adıyla kurulan fabrikamız 19628-1941 yılları arasında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık sektörü hal.ine gelmiştir. TOMTAŞ'ın faaliyetleri maalesef bir takım sebeplerden dolayı akamete uğramış ve TOMTAŞ havacılık tarihimizde acı bir hatıra olarak kalmıştır. TOMTAŞ'ın bu hüzünlü hikayesini anlatan ve bugün tanıtımı yapılan bu eser yakın tarihimize ışık tutması, neleri başardığımız ve başarabileceğimiz göstermesi açısından gerçekten tarihe düşülmüş bir nottur" diye konuştu.

KAZANIMLARIMIZ DEVRİM OTOMOBİLLERİ GİBİ OLMAYACAK

Toplumların hafızalarını koruyabildikleri oranda geleceğe uzanabileceklerini, buna mukabil tarihten ilham ve ibret almayanların ise geleceğe güvenle ilerlemede sıkıntı yaşayacaklarını belirten Bakar Akur; "Savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımların, Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası'nın, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Killigil'in milli silah fabrikasının ve Devrim otomobillerinin akıbeti gibi olmasına bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği , destek ve teşvikleriyle yüzde 80'lere ulaşan yerlilik ve millik oranımız kamu ve vakıf şirketlerimiz özel sektör ve üniversitelerimizle omuz omuza yüksek bir motivasyonla çalışarak çok daha yüksek seviyelere ulaşacağımıza inanıyorum. Mevcut F-16 savuş uçaklarımızın ve muharip gemilerimizin de modernize edilmesi çalışmalarını sürekle sürdürmekteyiz" dedi.