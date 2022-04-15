Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Tunceli'de öğrencilerle iftar yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Kasapoğlu, Tunceli Valiliği önünde Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri ve sporcular tarafından karşılandı.

Ziyaretleri kapsamında birçok programda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Munzur Erkek Yurdu'nda gençlerle sohbet programına katıldı.

ÖĞRENCİLERLE İFTAR YAPTI

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Tunceli Kız Yurdu'ndaki gençlerle iftarda buluştu.

GENÇLERE YAKIN İLGİ

İftarın ardından gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, buradaki programının ardından Genç Ofise geçti ve orada da gençlerle coşkulu bir program gerçekleştirdi.

Kasapoğlu ayrıca Valilik ziyareti ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Partililer ve gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin ilçeleri, mahalleleri ve köyleriyle kendileri için ayrı bir vilayet olduğunu söyledi.

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetini her geçen gün daha yukarı noktalara taşımanın gayreti içinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır ülkemizi bir uçtan diğer uca nasıl imar ettiysek bundan sonraki süreçte de her açıdan ülkemizin güçlenme ve daha yukarılara tırmanma mücadelesini devam ettireceğiz. Bu noktada tabii ki teşkilatımız, yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizlerle birlikte bu hikayeyi ve destanı birlikte yazmaya ve bu destanı birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz."

"GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZ"

Kasapoğlu, 2023 seçimlerinde herkese daha çok çalışma ve gayret düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten taviz vermeden bu çıtayı, bu bayrağı daha da yukarı taşıma görevi düşüyor. Gençler bizim en büyük umudumuz. Sadece bizim de değil, gençler insanlığın umudu. Vicdanıyla, merhametiyle, gayretiyle, alın teriyle hakikaten insanlığın ihtiyaç duyduğu gençlik bizde. İnanıyorum ki bu mücadelemizi inşallah her türlü engele ve tuzağa karşı birlikte güçlendirdik. Bundan sonrası da yine birlikte omuz omuza, el ele vererek daha güçlü Türkiye hikayesini yazma ve bu anlamda bu bayrağı daha yukarı taşıma mücadelesi en güçlü şekilde yoluna devam edecektir."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.