Başkan Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalara yönelik açıklama









MAN ADASI İDDİALARI

Bahsi geçen Yargıtay kararlarında Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ise MASAK raporuna dayalı olarak verilen takipsizlik kararına konu belgenin "olgu" olarak kabul edilemeyeceği gibi belgenin ve diğer araştırmaların Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgisinin bulunmadığı vurgulandıktan sonra, Man Adası iddiaları bağlamında davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarının da kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.