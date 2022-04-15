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    "Help Turkey" sloganları atanlara kapak olacak haber! Türkiye, küle dönen yerleri yeniden imar etti

    Felaket tellalları, ormanlar yanarken ateşe bir tas su dökmeyi aklına bile getirmedi. Help Turkey diyerek yangına körükle gitti. Fakat Türkiye, küle dönen yerleri yeniden imar etti. İçeriye ve dışarıya en güzel cevabı verdi.

    Helpinize kapak olsun!

    Ege ve Akdeniz geçen yıl felaketi yaşadı. Ormanlar, evler yandı. Şarkıcı-türkücü tayfası ise bunu istismara kalktı. "Help Turkey" diye karalama kampanyası açtı.

    Fakat devlet, yıkım ekibinin çığlıklarına aldırmadı. Seferberlik başlattı. Yanan köylere lüks villalar yaptı. Türkiye'yi şikayet eden lobi ise sustu kaldı.

    Sosyal medyada açılan "Help Turkey" hashtag'i paylaşım rekoru kırdı. Birçok ünlü bu küresel çağrıya katıldı. Fakat Türkiye yaraları yıldırım hızıyla sardı. Onlar da yaptıkları düşmanlıkla kaldı.

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    Haberler Güncel "Help Turkey" sloganları atanlara kapak olacak haber! Türkiye, küle dönen yerleri yeniden imar etti
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