"Help Turkey" sloganları atanlara kapak olacak haber! Türkiye, küle dönen yerleri yeniden imar etti

Ege ve Akdeniz geçen yıl felaketi yaşadı. Ormanlar, evler yandı. Şarkıcı-türkücü tayfası ise bunu istismara kalktı. "Help Turkey" diye karalama kampanyası açtı.

Fakat devlet, yıkım ekibinin çığlıklarına aldırmadı. Seferberlik başlattı. Yanan köylere lüks villalar yaptı. Türkiye'yi şikayet eden lobi ise sustu kaldı.

Sosyal medyada açılan "Help Turkey" hashtag'i paylaşım rekoru kırdı. Birçok ünlü bu küresel çağrıya katıldı. Fakat Türkiye yaraları yıldırım hızıyla sardı. Onlar da yaptıkları düşmanlıkla kaldı.