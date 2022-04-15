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    • Güncel
    • 15.04.2022 20:08
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    • 15.04.2022 20:08
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    CHP'li İBB'nin sözcüsü Murat Ongun'un Marmaray üzerinden attığı iftira elinde patladı

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'un geçtiğimiz günlerde Marmaray üzerinden ortaya attığı yalan elinde patladı. Ongun bir paylaşım ile zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürmüştü. Bu iddiaya Marmaray'dan yanıt geldi.

    Ongun’un Marmaray yalanı elinde patladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü.

    Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi.

    YALANCILIKTA ZİRVE YAPTILAR
    İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi.

    Marmaray, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçlandığı paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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