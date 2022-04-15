CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu öğrenciye ulaşım indirimini veto edeceğini açıkladı! Savcı Sayan rakamlarla yanıt verdi

UCUZ ULAŞIM VAADİ YALAN OLDU

Bu gelişmenin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verilmesi kararını veto edeceğini söyledi. Göreve gelmeden önce ucuz ulaşım sağlayacağının sözünü veren Ekrem İmamoğlu kendini şu sözlerle savundu:

"Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı. '78 liraya sat' diyorsunuz"

SAVCI SAYAN'DAN İMAMOĞLU'NA YANIT

İmamoğlu'nun bu açıklamasına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan tepki geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sayan, Ağrı'da uygulanan öğrenci ulaşım ücretlerini paylaştı.