CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı! Seçimden sonra sadece tek belediye kadın konukevi açtı

İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir adım atarken nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelgesi hatırlatıldı.
Belediye kanununda 100 bin üzeri nüfuslu belediyelerin kadın ve çocuklar için konukevi açma hükmüne işaret edilerek gerekli çalışmanın yürütülmesi istendi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede konukevlerinin etkisi vurgulandı.
KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Manisa'da Turgutlu Belediyesi'nin toplu açılış töreninde "Belediye başkanlarından bir isteğim daha var. Bütün belediye başkanlarımızın kadın konuk sığınma evi yapması lazım. Gece yarısı kadın kavga etti, kadın nereye gidecek? Kadın konuk sığınma evine" diyerek CHP'li belediyelere talimat verdi. Türkiye genelinde nüfusu 100 binin üzerinde 77 CHP'li belediye mevcut. Bunlardan 11'i büyükşehir belediyesi, 4'ü il belediyesi, 60'ı büyükşehir ilçe belediyesi, 2'si ilçe belediyesi.