CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı! Seçimden sonra sadece tek belediye kadın konukevi açtı

İMAMOĞLU AÇTIK DEDİ AÇMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mart 2021'de Haliç Kongre Merkezi'ndeki bir programda, "Özellikle de şiddete uğrayan kadınlara sosyal destek sunmakta kararlıyız. Tabi, umarım ki, bu şehirde ve bu ülkede ne kadına şiddet konuşulsun ne de şiddete uğrayan kadınların geçici barınmalarını sağlayan merkezlere ihtiyaç duyulsun ama var. Açtık, ihtiyaç oldukça da açmaya devam edeceğiz" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, 2019 seçim döneminden bugüne kadar İmamoğlu bu yönde bir adım atmadı ve kadın konuk evi açmadı.