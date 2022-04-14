Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) skandalları bitmek bilmiyor.
Daha önce de zorba ve saldırgan tutumuyla gündeme gelen İBB'ye bağlı zabıtalar bu kez Taksim Meydanı'ndan sahneye çıktı.
VATANDAŞA DA MÜDAHALE ETTİLER
Taksim'de midye satan çocukların tezgahını toplayıp, tartaklayan zabıtalar olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlara da müdahale etti.
Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.
Bu olay CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların ilk vukuatı değil.
ENGELLİ SEYYAR SATICIYI DÖVDÜLER
Zabıtalar geçtiğimiz günlerde de Kartal sahilinde çay satan engelli seyyar satıcıyı darbetmiş, çocuklarının yanında şiddete maruz kalan seyyar satıcı yetkililerden yardım istemişti.
Kartal sahilde çay satan engelli seyyar satıcı Yusuf Susuz ve seyyar satıcı bir arkadaşı, iddiaya göre geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından farklı tarihlerde darp edildi.