Kendisini döven zabıta ekiplerini müdürlerine şikâyet etmek için zabıta müdürlüğüne giden Yusuf Susuz, Zabıta Müdürlüğünün içinde tekrar darp edildi. Darp raporu alan Susuz, kendisini döven zabıta ekiplerinden şikayetçi oldu. Olayın ardından farklı bir tarihte ailesi ile birlikte piknik yapmak için Kartal sahile giden Yusuf Susuz kendisini döven zabıta ekipleri ile karşılaştı.



Susuz'u gören zabıta ekipleri tekrar saldırdı. Yere yatırılan Susuz kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler aldı. Çocuklarının yanında zabıta ekiplerinin dövdüğü Yusuf Susuz yaşananlara isyan ederek yetkililerden yardım istedi.