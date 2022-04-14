Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2022 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2022 23:02
    ABONE OL

    CHP'li İBB'nin maganda zabıtaları yine iş başında! Şiddette ve zorbalıkta sınır tanımıyorlar...

    CHP'li istanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, görevlerini yerine getirmekten ziyade şiddet olayları ve zorba tutumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da engelli seyyar satıcıyı darbeden İBB Zabıtaları bu kez de Taksim'de midye satan çocukların tezgahını toplayıp tartakladı. Zabıtalar olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlara da zorbaca müdahale etti.

    İBB’nin maganda zabıtaları yine iş başında!

    Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) skandalları bitmek bilmiyor.



    Daha önce de zorba ve saldırgan tutumuyla gündeme gelen İBB'ye bağlı zabıtalar bu kez Taksim Meydanı'ndan sahneye çıktı.



    VATANDAŞA DA MÜDAHALE ETTİLER
    Taksim'de midye satan çocukların tezgahını toplayıp, tartaklayan zabıtalar olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlara da müdahale etti.

    Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.




    Bu olay CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların ilk vukuatı değil.

    ENGELLİ SEYYAR SATICIYI DÖVDÜLER
    Zabıtalar geçtiğimiz günlerde de Kartal sahilinde çay satan engelli seyyar satıcıyı darbetmiş, çocuklarının yanında şiddete maruz kalan seyyar satıcı yetkililerden yardım istemişti.

    Kartal sahilde çay satan engelli seyyar satıcı Yusuf Susuz ve seyyar satıcı bir arkadaşı, iddiaya göre geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından farklı tarihlerde darp edildi.

        Kendisini döven zabıta ekiplerini müdürlerine şikâyet etmek için zabıta müdürlüğüne giden Yusuf Susuz, Zabıta Müdürlüğünün içinde tekrar darp edildi. Darp raporu alan Susuz, kendisini döven zabıta ekiplerinden şikayetçi oldu. Olayın ardından farklı bir tarihte ailesi ile birlikte piknik yapmak için Kartal sahile giden Yusuf Susuz kendisini döven zabıta ekipleri ile karşılaştı.

        Susuz'u gören zabıta ekipleri tekrar saldırdı. Yere yatırılan Susuz kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler aldı. Çocuklarının yanında zabıta ekiplerinin dövdüğü Yusuf Susuz yaşananlara isyan ederek yetkililerden yardım istedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB’nin maganda zabıtaları yine iş başında!
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin maganda zabıtaları yine iş başında! Şiddette ve zorbalıkta sınır tanımıyorlar...
            SON DAKİKA