AKINCI B 35 bin feet'te! Selçuk Bayraktar paylaştı: Performans dayanım test uçuşu...

Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor.

Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize. İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft'te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor."