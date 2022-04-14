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    • Güncel
    • 14.04.2022 23:23
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    • 14.04.2022 23:27
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    AKINCI B 35 bin feet'te! Selçuk Bayraktar paylaştı: Performans dayanım test uçuşu...

    Son dönemde savunma alanın önemli hamleler yapan Türkiye şimdi de Akıncı B'yi bekliyor. Akıncı B'nin çalışmaları sürerken Baykar Teknoloji Lider Selçuk Bayraktar sevindiren gelişmeyi duyurdu. Selçuk Bayraktar Akıncı B'nin performans dayanım testi görüntülerini paylaşarak, " AKINCI da orucunu 35.000 ft'te bizimle birlikte açtı" ifadelerini kullandı.

    AKINCI B 35 bin feet’te!

    Baykar Teknoloji Lider Selçuk Bayraktar'tan heyecanla beklenen Akıncı B için paylaşım geldi.

    Sosyal medya üzerinden Akıncı B'nin Performans dayanım test uçuşunu paylaşan Selçuk Bayraktar, "AKINCI B Performans dayanım test uçuşu... AKINCI da orucunu 35.000 ft'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadelerine yer verdi.

    Bayraktar şunları söyledi:

    "14 Nisan 2022… Bugün AKINCI B'nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B'nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft'te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor.

    Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor.

    Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize. İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft'te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor."
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    Haberler Güncel AKINCI B 35 bin feet'te! Selçuk Bayraktar paylaştı: Performans dayanım test uçuşu...
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