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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü! Gündem Rusya ve Ukrayna...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Göreşmede Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci’nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

    Başkan Erdoğan ve Nehammer’den Ukrayna zirvesi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü.



    Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

    "İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENSİN"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.



    NEHAMMER'E TEŞEKKÜR
    Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.

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