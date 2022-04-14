Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü! Gündem Rusya ve Ukrayna...





Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

"İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.