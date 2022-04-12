İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Diğerlerini de yamakların bulsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına bir kez daha cevap verdi. Bakan Soylu, bu sefer Kılıçdaroğlu'nun Göç idaresiyle ilgili yalanlarına açıklık getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları yazdı:

"3 SORUNUN DA MUHATABI GÖÇ BAŞKANLIĞI DEĞİL"

"Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti... Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil.