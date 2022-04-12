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    • Güncel
    • 12.04.2022 13:11
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    • 12.04.2022 13:43
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Diğerlerini de yamakların bulsun

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı'nın iftiralarına yanıt verdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na Göç idaresiyle ilgili sorular sordu. Devamında ise 'yamakların bulsun' ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu’nun son yalanlarına tokat gibi yanıt

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına bir kez daha cevap verdi. Bakan Soylu, bu sefer Kılıçdaroğlu'nun Göç idaresiyle ilgili yalanlarına açıklık getirdi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları yazdı:

    "3 SORUNUN DA MUHATABI GÖÇ BAŞKANLIĞI DEĞİL"
    "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti... Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil.

    Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz."

    NE OLMUŞTU?
    Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden başkanlığın kuruluş yıldönümü kutlanarak "Her insan bir göç, her göç bir insan" diye yazıldı. Göç İdaresi'nin hesabıysa bunu retweet'ledi.

        CHP lideri retweet'in ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı: "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde."

        Kılıçdaroğlu, daha sonra Göç İdaresi'ne üç soru yöneltti: "1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?"

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        Kılıçdaroğlu’nun son yalanlarına tokat gibi yanıt
        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Diğerlerini de yamakların bulsun
            SON DAKİKA