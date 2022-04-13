Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hakkari Yüksekova'daki Mehmetçik'e iftar sürprizi





İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.

Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.