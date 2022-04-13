Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 81 ile TOKİ müjdesi

AVRUPA'DA İNSANLAR EYLEM YAPIYOR

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar.

İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor.