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    • Güncel
    • 13.04.2022 21:53
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    • 13.04.2022 22:01
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 81 ile TOKİ müjdesi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair merak edilenleri yanıtladı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir gelişmeyi paylaştı. Bakan Kurum Haziran ayı itibariyle 81 ilde TOKİ evleri yapılacağını duyurdu.

    Bakan Kurum’dan TOKİ müjdesi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

    Evet biz işimizle odaklanmaya çalışıyoruz. Doğrusunun da açıkçası bu olduğuna inanıyorum. O yüzden işimizle meşgul olmak, bizi de mutlu ediyor. Herhangi bir işle ilgili vatandaşımızın problemini çözdüğümüzde bu bizi çok mutlu ediyor. Yılda 1,5 milyon ülkemizde konut satışı olur.

    Bunun yaklaşık yüzde 31'ini 1. ev konut satışları, kalanını da 2. el konutların el değiştirdiği bir satış görüyoruz. Bu satışları incelediğimizde arz-talep dengesine göre yüklenici firmalar konut yaparlar ve satış gerçekleştirirler. Geçtiğimiz yıllarda konut fazlalığı vardı, bir eleştiri söz konusuydu. Biz bunu Sayın Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımızla konuşarak bir kampanya yaptık.

        AVRUPA'DA İNSANLAR EYLEM YAPIYOR
        Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar.

        İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor.

        Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır.

        SOSYAL KONUTLAR 81 İLDE BAŞLIYOR
        Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz.

            YABANCILARA VATANDAŞLIK İÇİN KONUT SATIŞI
            Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti. Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil. Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok.

            Bütün devletlere baktığımızda, ABD'de İngiltere'de belli bir miktarla ev aldığınızda hem vatandaşlık hem oturma izni veriyorlar. Bu şekilde bize gelmeleri, yatırım yapmaları çok önemli. Bu ülkeye güveniyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Bu adamlar sadece konut almıyor ki, geliyor fabrika açıyorlar. İstihdam sağlanıyor. Dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke olmak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bizim vatandaşlarımız ABD'den Avrupa'dan ev almıyorlar mı?

            HAZİRAN'DA TOKİ MÜJDESİ VERECEĞİZ
            Devletin bütün birimleri verilen görevler neticesinde çalışıyor. Dün Kabine'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yabancılara vatandaşlık için konut satışını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardık. Niye? Konut maliyetleri arttı, fiyatlar arttı. Bu artışla birlikte vatandaşlığında artışı olması gerekiyordu, biz de yaptık. Biz vatandaşımızı hangi konuda açıkta bıraktık ki bu konuda açıkta bırakalım. Haziran'da TOKİ müjdesi vereceğiz.
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