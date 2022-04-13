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    • 13.04.2022 21:06
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    • 13.04.2022 21:10
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama

    İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama yayınladı.

    Sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama

    İçişleri Bakanlığı, 2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandığını duyurdu.

    Bakan Soylu: 2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa'da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sınır dışı edilen Suriyeliler ile ilgili açıklama
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