Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açmıştı! Rus gazeteci Marina Ovsyannikova Macron'u reddetti

NE OLMUŞTU?

Rusya'da yayın yapan "Perviy Kanal"da canlı yayını sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açan editör Marina Ovsyannikova sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların bir suç olduğunu ve Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade etmesinin ardından Rus polisi tarafından gözaltına alındı.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, son olarak Rusya'da yayın yapan ev Rusya hükümetine ait Kanal 1 televizyonunda 8 yıldır editör olarak çalışan Marina Ovsyannikova, kanalın canlı yayın sırasında yaşanan savaşı protesto etmişti.