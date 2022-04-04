PKK’lılar ’Kobani’ye yardım’ adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP’liler de var

PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; terör örgütü sempatizanları 'Kobani'ye Yardım' kampanyası adı altında, Akçakoca ilçesinde yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ile mevsimlik tarım ve inşaat işçisi olarak ilçeyen gelen kişileri tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak para toplandığı tespit etti.