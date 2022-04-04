RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel PKK'lılar 'Kobani'ye yardım' adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP'liler de var

PKK'lılar 'Kobani'ye yardım' adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP'liler de var

PKK/KCK terör örgütü sempatizanları, 'Kobani'ye Yardım' kampanyası adı altında mevsimlik tarım ve inşaat işçilere tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak paralarını aldı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin düzenlediği operasyonda HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

04.04.2022 16:06 - Son Güncelleme: 04.04.2022 16:09
PKK’lılar ’Kobani’ye yardım’ adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP’liler de var

PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; terör örgütü sempatizanları 'Kobani'ye Yardım' kampanyası adı altında, Akçakoca ilçesinde yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ile mevsimlik tarım ve inşaat işçisi olarak ilçeyen gelen kişileri tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak para toplandığı tespit etti.

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PKK’lılar ’Kobani’ye yardım’ adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP’liler de var

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığınca; 16 şüpheliye yönelik Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

PKK’lılar ’Kobani’ye yardım’ adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP’liler de var

HDP'lLİLER GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
Operasyon kapsamında aralarında HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

PKK’lılar ’Kobani’ye yardım’ adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP’liler de var

Aramalarda 2 tabanca, 46 cep telefonu, 25 adet sim-kart, 3 laptop, 3 adet tablet, 3 bilgisayar kasası, 24 doküman/ajanda, 10 Usb/hafıza kartı ele geçirildi.

PKK’lılar ’Kobani’ye yardım’ adı altında işçilerin paralarını gasbettiler! Aralarında HDP’liler de var
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