Yangına müdahale filosu güçleniyor! 20 uçak 55 helikoptere görev

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 3 olan uçak sayısı 20'ye, 19 olan helikopter sayısı ise 55'e çıkarılıyor.
5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için başlayan ihale süreci tamamlanmak üzere. Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak hava araçlarının temini için ihaleyi bu yıl Savunma Sanayi Başkanlığı açtı.
Hava araçlarının teknik şartları yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendi. Ancak kamu ihale yasasına tabi olmaması ve tek merkezden alım yapabilme gibi nedenlerle ihale sürecini Savunma Sanayii Başkanlığı üstlendi.