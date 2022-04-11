Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2022 12:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 12:42
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Hac için kura çekilecek mi? Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü A Haber'de açıkladı

    Son dakika haberine göre Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber'de katıldığı canlı yayında hac ve umre ziyaretleriyle ilgili detayları açıkladı. Bircan, bu sene hac için kura çekimi olmayacağını ve eski kuraların geçerli olacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Hac için kura çekilecek mi? Flaş açıklama geldi

    Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayı kabul edecek. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Türkiye'den kaç kişi umre ve hacca gidebilecek?

    Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları
    "YENİDEN KURA ÇEKİMİ OLMAYACAK"
    Eski kuraya göre hacı adaylarının hakları devam edecek.

    UMRE ZİYARETLERİ BAŞLADI
    Ramazan sonrası için vatandaşlarımız planlayabilirler.

    TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?
    Tabii bu rakam belli değil. Bir takım öngörülerimiz var. Tahminlerimiz var. Ama bunlar kesin olarak kesin bildirilmediği için kamuoyuyla paylaşmamız çok uygun değildir.

    2020 yılında sadece 1.000 kişi hac yapmıştı. 2021 yılında sadece 58.000 hacıydı. Bu sayıların çok çok üstünde bir hacı kabulü olacak. Bizim de hacı kotamız istenilen seviyede olmasa da hamd olsun belli bir seviyede olacağını tahmin ediyoruz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB dikey bahçeleri söktü yerine gri duvarlar bıraktı
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Hac için kura çekilecek mi? Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü A Haber'de açıkladı
        SON DAKİKA