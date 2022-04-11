SON DAKİKA! Hac için kura çekilecek mi? Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü A Haber'de açıkladı

Suudi Arabistan bu yıl 1 milyon hacı adayı kabul edecek. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Türkiye'den kaç kişi umre ve hacca gidebilecek?
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları
"YENİDEN KURA ÇEKİMİ OLMAYACAK"
Eski kuraya göre hacı adaylarının hakları devam edecek.
UMRE ZİYARETLERİ BAŞLADI
Ramazan sonrası için vatandaşlarımız planlayabilirler.
TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?
Tabii bu rakam belli değil. Bir takım öngörülerimiz var. Tahminlerimiz var. Ama bunlar kesin olarak kesin bildirilmediği için kamuoyuyla paylaşmamız çok uygun değildir.
2020 yılında sadece 1.000 kişi hac yapmıştı. 2021 yılında sadece 58.000 hacıydı. Bu sayıların çok çok üstünde bir hacı kabulü olacak. Bizim de hacı kotamız istenilen seviyede olmasa da hamd olsun belli bir seviyede olacağını tahmin ediyoruz.