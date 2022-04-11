Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yaklaşık bir yıl içinde iddianame hazırlandı.
286 sayfalık geniş kapsamlı iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açıldı. Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi talep edildi.
Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Bu kez Özer'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İŞLETMEDEKİ BELGELERİ BİR TÜRLÜ VERMEDİ
Yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer'in Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün vergi mükellefi olduğu, Vergi Denetim Kurulu tarafından Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda kurul tarafından 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e usulüne uygun tebligat ile işletmesine ilişkin belgeleri görevlilere ibraz etmesi istendi.