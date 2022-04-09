Thodex reklamında oynamışlardı! Ünlü isimler için karar! Simge Sağın, Özge Ulusoy, Gökçe Bahadır...
Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, reklamdan sonraki mal varlıklarının incelenmesi istenmişti. Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel hakkında karar verildi.
Kripto para borsası Thodex'in reklamlarında oynayan bazı ünlüler hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Buna göre, Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.