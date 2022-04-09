RAMAZAN İMSAKİYE
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Thodex reklamında oynamışlardı! Ünlü isimler için karar! Simge Sağın, Özge Ulusoy, Gökçe Bahadır...

Thodex vurgununda yeni gelişme yaşandı. Reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, reklamdan sonraki mal varlıklarının incelenmesi istenmişti. Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel hakkında karar verildi.

09.04.2022 12:46 - Son Güncelleme: 09.04.2022 12:46
Thodex reklamında oynamışlardı! Ünlü isimler için karar! Simge Sağın, Özge Ulusoy, Gökçe Bahadır...

Kripto para borsası Thodex'in reklamlarında oynayan bazı ünlüler hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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Thodex reklamında oynamışlardı! Ünlü isimler için karar! Simge Sağın, Özge Ulusoy, Gökçe Bahadır...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Thodex reklamında oynamışlardı! Ünlü isimler için karar! Simge Sağın, Özge Ulusoy, Gökçe Bahadır...

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 17 kişi hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Thodex reklamında oynamışlardı! Ünlü isimler için karar! Simge Sağın, Özge Ulusoy, Gökçe Bahadır...

Savcılığın takipsizlik kararında bir kısım mağdurun avukatlarının yaptığı suç duyurusuna yer verildi.

Thodex reklamında oynamışlardı! Ünlü isimler için karar! Simge Sağın, Özge Ulusoy, Gökçe Bahadır...

Buna göre, Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.

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