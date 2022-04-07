Kripto Tosuncuk Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçmıştı! Thodex vurgununda ilk karar

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında bulunan firari CEO Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada adı geçen 21 sanık hakkında 268 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı.
Savcılığın hazırladığı iddianamede firari sanık Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yola kadar hapsi istenirken, düzenlenen iddianame değerlendirilmesi için İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi.
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Thodex davasında ilk kararını verdi. Tensip zaptını hazırlayan mahkeme, davada tutuklu olarak yargılanacak olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan Thodex sanıkları 5 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
FİRARİ ÖZER'İN KIRMIZI BÜLTENİ DEVAM
Aynı zamanda mahkeme, hazırladığı tensip zaptında firari sanık Faruk Fatih Özer hakkında çıkarılan kırmızı bültenin devamıyla infazının beklenmesine, sanıklar Ali Murat Kavakçı, Fırat Erbil ve Zuhal Özer'in SEGBİS sistemiyle bulundukları yer mahkemelerine talimat yazılmasına hükmetti.