Kripto Tosuncuk Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçmıştı! Thodex vurgununda ilk karar





Savcılığın hazırladığı iddianamede firari sanık Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yola kadar hapsi istenirken, düzenlenen iddianame değerlendirilmesi için İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Thodex davasında ilk kararını verdi. Tensip zaptını hazırlayan mahkeme, davada tutuklu olarak yargılanacak olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan Thodex sanıkları 5 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.