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    • 07.04.2022 21:07
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    Kripto Tosuncuk Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçmıştı! Thodex vurgununda ilk karar

    Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında bulunan firari CEO Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı! Thodex hakkında aralarında firari Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 21 şüphelinin toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapsinin istendiği davada ilk karar verildi.

    Thodex vurgununda ilk karar

    Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında bulunan firari CEO Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada adı geçen 21 sanık hakkında 268 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı.



    Savcılığın hazırladığı iddianamede firari sanık Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yola kadar hapsi istenirken, düzenlenen iddianame değerlendirilmesi için İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi.

    İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Thodex davasında ilk kararını verdi. Tensip zaptını hazırlayan mahkeme, davada tutuklu olarak yargılanacak olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan Thodex sanıkları 5 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

    FİRARİ ÖZER'İN KIRMIZI BÜLTENİ DEVAM

    Aynı zamanda mahkeme, hazırladığı tensip zaptında firari sanık Faruk Fatih Özer hakkında çıkarılan kırmızı bültenin devamıyla infazının beklenmesine, sanıklar Ali Murat Kavakçı, Fırat Erbil ve Zuhal Özer'in SEGBİS sistemiyle bulundukları yer mahkemelerine talimat yazılmasına hükmetti.

        SANIKLARIN SORGU KAYITLARI DELİL SAYILACAK

        'Mal varlığı değerlerini aklama' suçu açısından Maliye Hazinesi'nin suçtan zarar gören sıfatıyla dosyaya eklenmesini de kararlaştıran mahkeme, sanıklar hakkında da benzer suçlara ilişkin soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığına dair sorgu kayıtlarının delil olarak dosyaya konulmasına karar verdi.
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