Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: Aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti





'BAZI BELGELERİN TAHRİF EDİLDİĞİ DOSYADA'

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun avukatı Veysel Aşkın, soruşturma sonunda çıkacak kararın akıllarda soru işareti bırakmaması için olayın çok yönlü olarak araştırılması gerektiğini söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında helikopterin rotasına girerek kol altı uçuş gerçekleştirdiği belirtilen 3 uçakta da yüksek çözünürlüklü kameralar olduğunu, uçakların hizmet dışında kalmış olsa da görüntülerin saklandığını belirten Aşkın, "Öncelikle uçakların helikopterin bulunduğu bölgedeki hareketlerinin tespit edildiği Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'ndaki görüntüler, keşifle daha önce belirlenmiş ve dosya içerisinde ham olarak mevcuttur. Bunun orijinallerinin alınması, Gaziantep Softepe Radar Mevzi Komutanlığı ve kapatılmış olan Şarkışla Radar Mevzi Komutanlığı'nın verilerinin sağlıklı ve tahrif edilmemiş şekilde alınıp, bunların değerlendirilmesi suretiyle sağlıklı bir rapor hazırlanabilecektir. Çünkü daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gönderilen bazı bilgi ve belgelerin tahrif edilmiş ve değiştirilmiş olduğu dosya içerisindeki belgelerle sabittir. Bu ve benzeri hatalı değerlendirmeler, hatalı görüşlerle ve eksik görüşlerle hazırlanacak her türlü bilirkişi raporu eksiktir, hatalıdır. Buna dayalı verilecek karar da hatalı olacaktır" diye konuştu.