Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: Aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na 25 Mart 2009'da düşen helikopterde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aileler, yeni talepte bulundu. Firuze Yazıcıoğlu, Yusuf Yazıcıoğlu, Mavuş Ocak, Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Gülefer Yazıcıoğlu, Pakize Yancı, Meryem Üstündağ, Kübra Çetinkaya, Yasemin Güneş, Selcan Yancı, Mehmet Alper Yancı ve Samet Furkan Yancı, avukatları aracılığı ile dilekçe verip taleplerini sıraladı. 13 sayfalık dilekçede; ailelerin bugüne kadar dile getirmediği 3 uçaktaki kameraların kaydettiği görüntülerin talep edilmesi ve ölenlerin vücutlarındaki yüksek karbonmonoksidin 'metilklorit' maddesinden kaynaklanmış olabileceği iddiasının araştırılması talebinde bulunuldu.
'ARAÇLARDAKİ GÖRÜNTÜ KAYITLARININ TEMİNİ GEREKİYOR'
Dilekçede, üst düzey görevlilerin yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasında yer alan 81 sayfalık ekte, "Bahse konu el kamerası ile çekildiği anlaşılan ham veri kayıtları üzerinden yapılan incelemede; Merzifon 152. Filo Üs Komutanlığı'ndan MJ524 mod uçaklar, tek kol iki uçak (cod-2 7060) olmak üzere Erhaç'a doğru yola çıktıları, Malatya Erhaç'tan HH721 mod tek uçağı (kod:1612'yi) alarak üst üste uçuşunda TC-HEK helikopterin rotasına doğru ilerledikleri, HH721 modlu uçağın 21400 fitle MJ524'lerle alt alta üst üste kol uçuşu yaptığı görülmektedir" ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, "Olay günü olay mahallinde bulunan HH721, MJ524, HK046 kodlu hava araçlarında yüksek çözünürlüklü birden fazla kamera sistemi bulunduğu, kamera sistemiyle uçuş güzergahlarının görüntülerinin kaydedildiği bilinmektedir. Kaydedilen bu görüntüler ile de askeri jetlerin helikopterin etki alanına girip girmedikleri tartışmasız görüntü kayıtlarıyla da tespit edileceği bir vakıadır. Bu nedenle bu araçlardaki görüntü kayıtlarının temini gerekmektedir" denildi.
'KARBONMONOKSİT' İDDİASI İÇİN DE TALEP
Talepte ayrıca hava araçlarının kendi radar sistemleri olduğu ve bu radarın kara radarlarının görmediği alanları çok rahatlıkla görebilme yeteneğine sahip olduğu, ölenlerin vücutlarında yüksek miktarda karbonmonoksit olduğu kaydedilerek, şöyle denildi: