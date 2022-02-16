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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumaları Y.Y, E.Y. ve H.M. ile bazı tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

16.02.2022 23:48 - Son Güncelleme: 17.02.2022 00:05
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim Pazartesi başlayan ve tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı, farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun yakınlarıyla taraf avukatları hazır bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

HELİKOPTERDEN SÖKÜLEN CİHAZLAR...
Mahkeme başkanı, tanık F.S'ye Göksun'da görülen ve bu dosyayla birleştirilen helikopterdeki cihazın sökülmesine yönelik davada dinlendiğini ve bu dava kapsamında da ifadelerine tekrar başvurduklarını hatırlatarak, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşen helikopterdeki Argus 5000 CE ve Skaymap 3 cihazıyla ilgili söyleyebileceği bir şey olup olmadığını sorarak söz hakkı verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

F.S, söz konusu olayın ardından Kaza Kırım Heyeti başkanı olarak görevlendirildiğini ve ilgili şirketten helikopterdeki donanımla ilgili bilgi istediklerini ve sonrasında yaptıkları incelemede söz konusu cihazların olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme başkanının "helikoptere bu parçanın daha önce takılıp takılmadığı konusunda bir tespitiniz var mı?" sorusuna F.S, "Şirket yetkilileri bu cihazın oluğunu ve pilotun bunu daimi olarak kullandığını bildirdi. Hava aracı kayıtlarında da vardı. Yerinden de belliydi." diye yanıt verdi.

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