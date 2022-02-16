Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi
Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumaları Y.Y, E.Y. ve H.M. ile bazı tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
16.02.2022 23:48
- Son Güncelleme: 17.02.2022 00:05
HELİKOPTERDEN SÖKÜLEN CİHAZLAR...
Mahkeme başkanı, tanık F.S'ye Göksun'da görülen ve bu dosyayla birleştirilen helikopterdeki cihazın sökülmesine yönelik davada dinlendiğini ve bu dava kapsamında da ifadelerine tekrar başvurduklarını hatırlatarak, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşen helikopterdeki Argus 5000 CE ve Skaymap 3 cihazıyla ilgili söyleyebileceği bir şey olup olmadığını sorarak söz hakkı verdi.