Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi: 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme başkanının "helikoptere bu parçanın daha önce takılıp takılmadığı konusunda bir tespitiniz var mı?" sorusuna F.S, "Şirket yetkilileri bu cihazın oluğunu ve pilotun bunu daimi olarak kullandığını bildirdi. Hava aracı kayıtlarında da vardı. Yerinden de belliydi." diye yanıt verdi.