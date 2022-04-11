Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan başarılı öğrencilere tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.







TARİHİN EN İYİ DERECESİ

Emine Erdoğan, yayınladığı yayınladığı kutlama mesajında, "Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! Tübitak Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.



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