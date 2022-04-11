Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
TARİHİN EN İYİ DERECESİ
Emine Erdoğan, yayınladığı yayınladığı kutlama mesajında, "Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! Tübitak Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 11.04.2022 19:11
- -
- Son Güncelleme:
-
- 11.04.2022 19:11
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan başarılı öğrencilere tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.