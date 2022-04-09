CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor.
Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 17.30 sıralarında Bahçelievler'de yaşandı. Yenibosna yönüne seyir halinde olan iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi.
Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi.
SABAH DA TEM'DE KALDI
Öte yandan sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hal - Otogar bağlantı yolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsü arıza yapmış, vatandaşlar güneşin altında çaresizce yeni otobüsün gelmesini beklemişti.