CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...





İBB'DEN ULAŞIMA ZAM

İstanbul'da ulaşıma UKOME kararı ile yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB'nin zammı sonrası İETT'de aylık abonman ücreti bir kii için 602 TL olmuştu. Öğrenciler için ise 109 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bir basım akbil ücreti öğrenci için 3,74 TL, bir yetişkin için ise 7,67 TL olmuştu.