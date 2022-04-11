Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü. Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakan Şerif'i arayarak tebriklerini iletti.



Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eminim sizin liderliğinizde Pakistan-Türkiye'nin kardeşlik bağları güçlenecektir" ifadelerini kullandı.



ŞERİF: İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAĞIM

Şerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.