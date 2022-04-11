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    • 11.04.2022 22:05
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da bugün mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti. İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan’dan Şerif’e tebrik telefonu

    Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü. Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakan Şerif'i arayarak tebriklerini iletti.

    Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eminim sizin liderliğinizde Pakistan-Türkiye'nin kardeşlik bağları güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

    ŞERİF: İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAĞIM
    Şerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
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