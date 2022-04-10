Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den gıda fiyatları algısına tepki: Amaçları hükümet düşürmek

Gerçekler ve rakamlar hiç umurlarında değil. Türkiye'nin tarım üretiminde AB'de birinci, dünyada 8'inci sırada olmasının hiç önemi yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu gerçeği bile bile "Tarım bitti" diyerek kara bir tablo çizmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bu ısrarını büyük bir yalanla da taçlandırdı: "İki ay içinde 2.5 milyon küçükbaş hayvanı uçakla (Katar'a) ihraç ettiler."

İlgili bakanlıklar, uzmanlar yalanladı ama Kılıçdaroğlu hiç oralı olmadı. Olmaz da... Çünkü amacı kara propagandayla kafaları karıştırmak.

Başarısız olduğu da söylenemez. Bugün sokaktaki insan bile gıdada yaşanan fahiş fiyatı "Türkiye üretmiyor" tezine bağlıyor. "Nohut ve saman ithal eder duruma düştük" diyen yazarlar var.