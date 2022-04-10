Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den gıda fiyatları algısına tepki: Amaçları hükümet düşürmek

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Günlerdir tartışılan temel gıda maddelerindeki fahiş fiyat meselesine artık bir neşter atılmalı. Akıl almaz bir kampanya yürütülüyor. Bu da aslında yeni değil, "saman ithalatı" ve "soğan-patates siyaseti" ile başlayan "Tarım bitti, hayvancılık öldü" yalanlarıyla devam eden bir operasyon bu. Son dönemde pandemi, kur artışları ve Ukrayna-Rusya Savaşı, bu kriz tellallarını daha da coşturdu.
Gerçekler ve rakamlar hiç umurlarında değil. Türkiye'nin tarım üretiminde AB'de birinci, dünyada 8'inci sırada olmasının hiç önemi yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu gerçeği bile bile "Tarım bitti" diyerek kara bir tablo çizmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bu ısrarını büyük bir yalanla da taçlandırdı: "İki ay içinde 2.5 milyon küçükbaş hayvanı uçakla (Katar'a) ihraç ettiler."
İlgili bakanlıklar, uzmanlar yalanladı ama Kılıçdaroğlu hiç oralı olmadı. Olmaz da... Çünkü amacı kara propagandayla kafaları karıştırmak.
Başarısız olduğu da söylenemez. Bugün sokaktaki insan bile gıdada yaşanan fahiş fiyatı "Türkiye üretmiyor" tezine bağlıyor. "Nohut ve saman ithal eder duruma düştük" diyen yazarlar var.
Oysa önceki gün yeni Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu rakamlarla açıkladı:
"Türkiye sebzede dünyada 4., meyvede 6. sırada. 'Türkiye üretmiyor' demek, bu ülkenin üreticisine haksızlık olur. Ülke nüfusu şu anda 85 milyon, 5 milyon mülteci var. Bu ülke 75-100 milyon turisti ağırlayacak durumda. Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş konusunda da hiçbir problemi yok."