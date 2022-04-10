Ankara'da Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği ulaşım zammı tepki çekmişti! AK Parti zammın geri alınması için harekete geçiyor

Yavaş'ın bu açıklamasına Ankaralılar sosyal medyadan tepki gösterdi. Kimi vatandaşlar neden bu saatler arasında indirim yapıldığını sorgularken, kimileri ise belediyenin toplu ulaşımında tüm gün bir indirimin yapması gerektiğini ifade etti. Bazıları ise otobüs ve minibüslere yapılan zammı eleştirdi.