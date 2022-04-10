Son dakika: Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü.

GÜNDEM RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya'daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Başkan Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa'nın doğal gaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için ilk günden itibaren görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere birçok dünya lideri ile yüz yüze ve telefon ile temaslarda bulundu.