CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantı gündemine alacaklarını sosyal medyadan duyurdu. Yavaş'ın bu açıklamasına Ankaralılar sosyal medyadan tepki gösterdi. Kimi vatandaşlar neden bu saatler arasında indirim yapıldığını sorgularken, kimileri ise belediyenin toplu ulaşımında tüm gün bir indirimin yapması gerektiğini ifade etti. Bazıları ise otobüs ve minibüslere yapılan zammı eleştirdi.
VATANDAŞLARDAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: "BU UYGULAMA ÇOK SAÇMA!"
Ümit Karakaş isimli sosyal medya kullanıcısı da Mansur Yavaş'a tepki gösterenlerden oldu. Karakaş sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi: "Yanlış yaptın sayın başkan. Dolmuş ve otobüsçülerin gazına gelip 3 ay içinde %100 zam yaptınız!!! Bu dediğiniz uygulamada çok saçma, gelen yorumlardan da anlaşılıyor zaten."
"BU NASIL HİZMET KARDEŞİM!"
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Ali Turan ise "Bu nasıl hizmet kardeşim. Ben sabah 10 akşam 10 çalışan bir Ankaralıyım. Bende vergi veriyorum. Adil olun adil. Sana oy vermiştim ama bir daha verirsem değil elim kafam kırılsın" yorumunda bulundu.