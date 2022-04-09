Cumhur İttifakı, CHP'li İBB'nin ulaşıma yüzde 40'lık zammından öğrencilerin muaf tutulması için düğmeye bastı

Twitter'dan video paylaşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:



Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun.

"ZAMMI İBB SÜBVANSE ETSİN"

Göksu, İETT zarar ediyor savunması yapanlara karşı da formülü açıkladı, "Bu zammı da İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar etmesin, kazansın. Öğrencilerimiz de kazansın. Hayırlı olsun." dedi.