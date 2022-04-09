Birçok özel görevde yer alacak! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor...

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MİLGEM sınıfı korvetlerin varyantı olarak geliştirilen ADKG, farklı bir ana tahrik sistemi, yapısal ve genel yerleşim felsefesi ile daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle inşa edilmesi için baştan aşağı yeniden tasarlandı.

Uzunluğu 99,56 metre olan ADKG platformu, istihbarat gözetleme ve keşif, arama-kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı temel görevlerini yapacak.