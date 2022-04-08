Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden kirli algı operasyonuna sert tepki: Bir magazinci bir 'şarapçı'! Kime hizmet ediyorsunuz?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Kime hizmet ediyorsunuz?" başlıklı yazısında, "Ne ara finansçı olmuşlar anlamadım. Ama o kadar belli ki, birilerine hizmet ettikleri… Yoksa durduk yere bir magazinci ile şarapçı başımıza finansçı kesilir mi?" ifadelerini kullandı.

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

Önceki gün TV100 kanalında bir magazinci, bir 'şarapçı' (!) çıkmış bir şeyler gevelemiş… Sonradan haberim oldu… Oturup biraz izledim...

Biliyorsunuz, bunlar Hürriyet'ten kovulmuşlardı. Biri oradayken magazin yazardı, diğeri şarap, gezi filan… Ne ara finansçı olmuşlar anlamadım.

Ama o kadar belli ki, birilerine hizmet ettikleri… Niye böyle düşündüğümü izninizle anlatayım.