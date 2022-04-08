Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden kirli algı operasyonuna sert tepki: Bir magazinci bir 'şarapçı'! Kime hizmet ediyorsunuz?

28 Şubat'ta attığı skandal manşetlerle 'Post modern darbe'nin önemli ayaklarından biri olan Ertuğrul Özkök ve Hürriyet'ten kovulan yandaşı magazinci Cengiz Semercioğlu ile skandal Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden skandal bir algı operasyonuna girişti.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Kime hizmet ediyorsunuz?" başlıklı yazısında, "Ne ara finansçı olmuşlar anlamadım. Ama o kadar belli ki, birilerine hizmet ettikleri… Yoksa durduk yere bir magazinci ile şarapçı başımıza finansçı kesilir mi?" ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Önceki gün TV100 kanalında bir magazinci, bir 'şarapçı' (!) çıkmış bir şeyler gevelemiş… Sonradan haberim oldu… Oturup biraz izledim...
Biliyorsunuz, bunlar Hürriyet'ten kovulmuşlardı. Biri oradayken magazin yazardı, diğeri şarap, gezi filan… Ne ara finansçı olmuşlar anlamadım.
Ama o kadar belli ki, birilerine hizmet ettikleri… Niye böyle düşündüğümü izninizle anlatayım.
Ertuğrul Özkök, Rusya Merkez Bankası'nın ödeme sistemi Mir'i yeni duymuş olacak ki, "Benim kulağıma gelen bilgiye göre…" diye başlıyor.
Arkasından da "Türkiye'den iki kamu bankası Rus bankalarıyla anlaşma yapacakmış… Mir diye bir sistem üzerinden… Özel bankalar bu sisteme girmeye temkinliymiş… Rusya'ya AB ve ABD'de yaptırımlar söz konusu olduğu için başlarına bir şey gelebilir diye… Çünkü onlar Batı bankalarıyla ilişkililer… Swift sistemiyle çalışıyorlar..." diye anlatıyor.
Karşısındaki magazinci Cengiz Semercioğlu da "Bana da öyle bilgiler geldi hatta bir banka daha varmış" falan diyerek gizemli istihbarat bilgisi paylaşıyor!