Edirne'de çevre katliamına yol açan şantiyede belediye ihmali: Başkana şikayet ettik 'bir şey olmaz' dedi

Daha önce Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı arasındaki karayolunun yapımıyla ilgili olarak Karayolları tarafından kullanılan ancak yolun tamamlanması sonucunda terk edilen şantiye, kısa bir süre önce özel bir firma tarafından kullanılmaya başlandığı öğrenildi.

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