Edirne'de çevre katliamına yol açan şantiyede belediye ihmali: Başkana şikayet ettik 'bir şey olmaz' dedi

Edirne'de Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiye çevre felaketine yol açtı. Asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı.
Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk "Söz konusu olan tesisin Çevre Etki Değerlendirme Raporu (CED) olmaksızın faaliyete başladığı tespit edildi. İdari süreçler başlatıldı" dedi.