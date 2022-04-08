Türkiye'nin gözü Kabine ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nda! Maskeler çıkacak mı?





KORONAVİRÜS PANDEMİSİNE VEDA KARARLARI: BAYRAM SONRASI KARANTİNA KALKABİLİR

Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.

Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.



KARANTİNA ZORUNLULUĞU BİTERSE...

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.