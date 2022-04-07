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    • 07.04.2022 10:16
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    • 07.04.2022 10:21
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    Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine karar verildi!

    Son dakika haberi! Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cemal Kaşıkçı davasında flaş S.Arabistan kararı!

    Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

    FİRARİ 26 SANIK KATILMADI
    İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

    NİŞANLISI VE AVUKATI HAZIR BULUNDU
    İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.
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        Haberler Güncel Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine karar verildi!
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