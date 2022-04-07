Başkan Erdoğan'ın imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de

Karşılıklı sanatçı ziyaretlerini de destekleyecek olan iki ülke edebiyat alanında yapacağı iş birliğiyle karşılıklı olarak edebi eserlerin tercümesini, yazarların ve eserlerin fuarlara, sempozyumlara ve festivallere katılımını destekleyerek diğer tarafın edebiyatının tanıtılmasını sağlayacak.

10 Ekim 2018'de imzalanan Türkiye ile Zimbabve Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması da onaylandı. Bu anlaşmayla iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon da kurulmuş oldu.

Anlaşmaya göre taraflar ticareti geliştirme, karşılıklı yatırım, balıkçılık, ormancılık, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda iş birliği yapacak. Ayrıca iki ülke ithalat ve ihracatı ilgilendiren konularda birbirine "en çok kayırılan ülke" muamelesi yapacak.

Taraflar ayrıca ticareti kolaylaştırıcı önemler alacak ve iş birliğini kolaylaştırmak için tanıtıcı faaliyetlere katılımı, karşılıklı ticari heyet ve özel sektör temaslarını teşvik edecek.

Türkiye ile Moldova arasında 17 Ekim 2018'de Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesinin eğitim kalitesini artırmaya yönelik imzalanan mutabakat zaptı da onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.