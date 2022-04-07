CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde encümen krizi! "Bu yaşta fırça yiyemem" deyip istifa etti

Merkezefendi Belediyesi'nde Cuma günü yapılan encümen seçimlerinde, meclis üyesi ve encümen adayı Sündüz Seçkiner Başsorgun'a sadece 5 oy çıkması CHP'de büyük gerginliğe yol açtı. 4 CHP'li üyenin kendi adaylarına oy vermediği ortaya çıkarken, encümen üyeliğinin Cumhur ittifakına kaptırılması CHP İl Örgütünün olağanüstü toplanmasına neden oldu.

HER ÜYE 15 DAKİKA SAVUNMA YAPTI

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığında CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum da katıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan başta olmak üzere ilçe meclis üyelerinin süreç hakkında bilgilerine başvurulurken, parti tüzüğü kapsamında alınan örgüt kararına rağmen, Seçkiner'e oy vermeyen en az 4 üyenin kim olduğunun tespiti için her üyeye 15 dakika verilerek savunmaları istendi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Savunma sırasında ilçe başkanlığında gergin anlar yaşanırken, "Bu yaşta fırça yiyemem" diyen Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Necdet Yılmaz görevinden istifa etti. Merkezefendi Kadın Kooperatifi yöneticisi Aynur Tunç'un da görevlerinden istifasını istendiği ortaya çıkarken Belediye Başkanı Şenüz Doğan'ın iki istifayı da kabul etmediği belirtildi.