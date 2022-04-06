Kılıçarslan ailesi Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ağırladıkları iftarı anlattı: Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor

VİŞNE SUYU BABAANNEDEN...

İftar yemeğinin ardından duygularını ve yaşananları anlatan özel bir gemicilik firmasında görevli Ersin Kılıçarslan, çocukların Başkan Erdoğan'a neden samimiyetle 'Tayyip Dede' dediğini bir kez daha anladığı belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Alelade bir bürokratik yemek değildi. Aramızda hiçbir uzaklık yoktu. Sanki aile büyüklerimiz, akrabalarımız gelmiş gibiydi. Sanki aileden biri gibi davranıyorlar. Kızlarım ilk başta çok çekingen davrandı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin içten davranışları onları rahatlattı. Kızlarımın okul hayatlarını, başarılarını konuştular. Cumhurbaşkanımız rahmetli babamın da bir İETT çalışanı olduğunu öğrenince bize oradan ayrılış hikâyesini ve yaşadıklarını anlattı. Sohbetleri çok keyifliydi. Babaannemin onu çok sevdiğini öğrenince onun da yanına gittiler. Babaannem onlara kendi yaptığı el yapımı vişne suyunu hediye etti. Bizim evden ayrılırken mahalledeki çocuklar babalarının omuzlarında 'Tayyip Dede' diye bağırıyorlardı. Tek tek tüm çocuklarla sıcaklıkla konuştu, onlara hediyeler verdi. Çocukların ona neden 'Tayyip Dede' dediğini bir kez daha anladım."