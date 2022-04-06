Kılıçarslan ailesi Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ağırladıkları iftarı anlattı: Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın İstanbul Ümraniye'de iftar sofrasına konuk olduğu Kılıçarslan ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.
Erdoğan çiftini ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Ersin Kılıçarslan çok özeli açıklamalar bulundu.
Kılıçarslan, "Sanki aileden biri gibilerdi" dediği Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın çocuklara olan ilgisine özellikle dikkat çekti: "Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor. Apartmandaki çocuklara bile inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Onlara sarıldılar, öpüp kokladılar, oyuncak ve tablet armağan etti."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın önceki akşam İstanbul Ümraniye'de iftar sofrasına konuk olduğu beş kişilik Kılıçarslan Ailesi büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı.