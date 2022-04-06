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    • 06.04.2022 09:24
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    • 06.04.2022 09:35
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    Kılıçarslan ailesi Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ağırladıkları iftarı anlattı: Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor

    İstanbul Ümraniye’deki evlerinde Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı iftarda ağırlayan Kılıçarslan ailesi, çok özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın hoş sohbetinden bahseden Ersin Kılıçarslan, "Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor. Apartmandaki çocuklara bile inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Onlara sarıldılar, öpüp kokladılar, oyuncak ve tablet armağan ettiler." dedi.

    Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın İstanbul Ümraniye'de iftar sofrasına konuk olduğu Kılıçarslan ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.

    Erdoğan çiftini ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Ersin Kılıçarslan çok özeli açıklamalar bulundu.

    Kılıçarslan, "Sanki aileden biri gibilerdi" dediği Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın çocuklara olan ilgisine özellikle dikkat çekti: "Çocuklar ona boşuna Tayyip Dede demiyor. Apartmandaki çocuklara bile inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Onlara sarıldılar, öpüp kokladılar, oyuncak ve tablet armağan etti."



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın önceki akşam İstanbul Ümraniye'de iftar sofrasına konuk olduğu beş kişilik Kılıçarslan Ailesi büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı.

        Neslihan-Ersin Kılıçarslan çiftinin kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet eden, hediyeler veren Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aile ile kurdukları sıcak ilişki ile sosyal medyada gündem oldu.

        Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçarslan ailesine teşekkürlerini dile getirerek, "Bugün İstanbul'da Kılıçarslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın..." ifadelerini kullandı.

        VİŞNE SUYU BABAANNEDEN...
        İftar yemeğinin ardından duygularını ve yaşananları anlatan özel bir gemicilik firmasında görevli Ersin Kılıçarslan, çocukların Başkan Erdoğan'a neden samimiyetle 'Tayyip Dede' dediğini bir kez daha anladığı belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Alelade bir bürokratik yemek değildi. Aramızda hiçbir uzaklık yoktu. Sanki aile büyüklerimiz, akrabalarımız gelmiş gibiydi. Sanki aileden biri gibi davranıyorlar. Kızlarım ilk başta çok çekingen davrandı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin içten davranışları onları rahatlattı. Kızlarımın okul hayatlarını, başarılarını konuştular. Cumhurbaşkanımız rahmetli babamın da bir İETT çalışanı olduğunu öğrenince bize oradan ayrılış hikâyesini ve yaşadıklarını anlattı. Sohbetleri çok keyifliydi. Babaannemin onu çok sevdiğini öğrenince onun da yanına gittiler. Babaannem onlara kendi yaptığı el yapımı vişne suyunu hediye etti. Bizim evden ayrılırken mahalledeki çocuklar babalarının omuzlarında 'Tayyip Dede' diye bağırıyorlardı. Tek tek tüm çocuklarla sıcaklıkla konuştu, onlara hediyeler verdi. Çocukların ona neden 'Tayyip Dede' dediğini bir kez daha anladım."


            EMİNE ERDOĞAN'I DAHA BİR BAŞKA SEVDİK
            Aile fertleri "Emine Erdoğan'ı bir başka sevdik. First Lady'ler egolu ve kibirli olur gibi geliyor ama asla öyle biri değil. O kadar candan ki bakışlarından anlaşılıyor" dedi.

            BELEDİYE BAŞKANIYKEN DE EVLERE İFTARA-SAHURA GİDERDİ


            Sabah'ta yer alan habere göre, Ersin Kılıçarslan, "Kim istemez ki Cumhurbaşkanı'nın evine yemeğe gelmesini... Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde de duyardık çat kapı vatandaşın evine iftara, sahura giderdi. Çok mütevazı ve içten insanlar. Analı-kızlı çorba, pirinç pilavı, İzmir köfte, yaprak sarma ve peynirli börek yedik. Onunla ilk kez aynı sofraya oturduk, çok heyecan vericiydi. Bize, apartmandaki, mahalledeki komşularımıza çok candan ve samimi davrandılar. Candan ve samimi olduklarını zaten biliyordum" diye konuştu.

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