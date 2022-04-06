Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem resmen başladı! 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için adımlar atılacak

Bakan Yardımcısı Önal'ın katılımıyla önceki gün yapılan heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirildi. Nuland'ın Çavuşoğlu ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere güncel konular ve Türkiye- ABD ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kalın ile Nuland'ın katılımıyla yapılan görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin akan kanın durması için aldığı adil ve diplomatik çözüme dayalı inisiyatifin ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.