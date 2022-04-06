Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle! Bölge mayın tehdidine karşı çembere alındı

24 SAAT GÖZLEM ALTINDA

Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de gaz arama ve sondaj faaliyetleri yapan gemiler ve çevre hattını korumaya alındı. Olası mayın tehdidine karşı deniz karakol uçakları Sakarya Gaz Sahası'nda 24 saat esasına göre havadan keşif/gözetleme yapıyor. Deniz Kuvvetleri keşif uçakları bölgeyi anlık tarıyor.

540 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ KEŞFETTİLER

Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.