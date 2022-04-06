Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle! Bölge mayın tehdidine karşı çembere alındı

Ukrayna'dan bırakılan mayın riskine karşı Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyeti yapan gemilerin çevre hattını koruma altına aldı. Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluştururken, Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'deki gaz sahası da çembere alındı. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemileri için güvenlik hassasiyeti en üst seviyede.
4 GEMİ KARADENİZ'DE AKTİF GÖREVDE
Karadeniz'de peş peşe görülen mayınlar Sakarya Gaz Sahası'nda da endişe yarattı. Olası bir mayın tehdidinin yarattığı ciddi risk nedeniyle teyakkuza geçildi. Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros Sakarya Gaz Sahası'nda aktif görevde.
Fatih Sondaj Gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda faaliyette. Kanuni Sondaj Gemisi de Türkali 4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken, Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki yeni görevi için gün sayıyor.
SAKARYA SAHASI HAVADAN ÇEMBERE ALINDI
Sabah'ın haberine göre Karadeniz'de ilk mayın tespitinin ardından bölgede Türk Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti. Bir çember belirlenerek gaz sahalarının bulunduğu bölgeler gözlem altına alında.