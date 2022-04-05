Başkan Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan aile konuştu: "Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor"





"SAMİMİ YAKLAŞIMLARI FARKINI ORTAYA KOYUYOR"

Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, "Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti.