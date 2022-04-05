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    • 05.04.2022 12:26
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    Başkan Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan aile konuştu: "Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ümraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan konuştu. Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın hoş sohbeti ve samimi tavırlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu" dedi.

    Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri olmuş ve 3 çocuklu aileyle iftar yapmıştı.

    Gerçekleşen iftar programı sonrası Başkan Erdoğan ve aile hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ev sahibi Kılıçaslan Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin konuştu.



    "SAMİMİ YAKLAŞIMLARI FARKINI ORTAYA KOYUYOR"
    Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, "Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti.

        İlk olarak Emine Hanım içeriye girdi çok samimiydi. Kendisine de buradan tekrar teşekkür ederim. Ardından Cumhurbaşkanımız geldi. Onu görünce tabii ki duygulandık. Hoş sohbetiyle samimi tavırlarıyla güzel içten bir akşam geçirdik.

        Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu. Akşam ailelerimizden konuştuk. Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor.

        Bizden biriymiş gibi içten bir tavrı vardı Cumhurbaşkanımızın. Bundan dolayı da memnun olduk. Kendisine teşekkür ettik" diye konuştu.

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        Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan aile konuştu: "Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor"
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