Başkan Erdoğan'ı iftarda evinde ağırlayan aile konuştu: "Samimi yaklaşımları farkını ortaya koyuyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri olmuş ve 3 çocuklu aileyle iftar yapmıştı.
Gerçekleşen iftar programı sonrası Başkan Erdoğan ve aile hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ev sahibi Kılıçaslan Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin konuştu.
"SAMİMİ YAKLAŞIMLARI FARKINI ORTAYA KOYUYOR"
Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, "Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti.