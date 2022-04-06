FETÖ'nün şifreli programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes ile ilgili flaş gelişme! Bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur

Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık David Keynes katılmadı. Keynes'i avukatı temsil etti. Mahkemeye görüntülü olarak bağlanan FETÖ itirafçısı Mehmet Candan, tanık olarak dinlendi.
ÖRGÜTTE EŞCİNSEL DEDİKODUSU
Keynes ile üniversite yıllarında FETÖ evlerinde kaldıklarını belirten Candan, "Ankara aynı cemaat bölgesinde kaldık, evlerimiz ayrıydı. Hiç aynı evde kalmadık ama yaptıklarımızı ettiklerimizi birbirimize anlatırdık. Sanık askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırmakla mesuldü. Daha sonra kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodu çıktı. Öyle değildi, süslenmeyi seven bir insandı. Cemaatte bilirsiniz çok dedikodu yapılır. Bu dedikodular cemaatte duyuldu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünden atılınca da bunalıma girdi. Okuldan atılması ve dedikodular yüzünden cemaat buna Ankara'da kalacak yer vermedi" dedi.