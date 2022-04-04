İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi

İBB yönetimi, tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak şekilde yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam talebini yineledi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME temsilcisi Eyüp Aksu, "Taksicilik faaliyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi amacıyla yüzde 50 zammın bugün çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.
YÜZDE 32 ZAM ÖNERİSİ
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Biz Aralık ayında, Ocak'ın 1'i itibariyle yüzde 36 oranında zam verilmesini o zaman onaylamıştık. Bu tarihten bugüne gelinceye kadar 3 aylık süre zarfında küresel kriz nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artış olduğunu ve ortaya çıkan fiyat farkını giderelim diye bir araya geldik.