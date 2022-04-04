İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi

Çünkü şu anda elimde büyükşehir belediyelerinin de toplu ulaşım fiyat tarifeleri var. Yani burada böyle şimdi siz 8.22 kuruş istiyorsunuz ama hiçbir yerde böyle bir ücret yoktur. Ayrıca bu İstanbul'da yaşayan ve toplu ulaşımı kullanan insanlar için çok ağır bir yük. Yani bunun olması mümkün değil yani. Böyle bir rakamın çıkması mümkün değil. Bizim hesabımıza göre elektronik biletle ilgili fiyatta 6.50 lira ki onun üzerinde zaten Türkiye'de böyle bir bilet fiyatı yok. Burada sübvanselerle ilgili, diğer gelirlerle ilgili birtakım çözümler üretilebilir. O çözümlerin arkasına bizim faydamız olacaksa ona da gelelim" ifadelerine yer verdi.