FETÖ'nün Meksika İmamı Osman Karaca'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca getirildi. Sanık Osman Karaca savunmasında, "İddianamede Meksika'dan getirildiğim belirtilmiş, halbuki Kamboçya'dan getirildim. Eğitimciyim. 23 senedir yurt dışında kanun çerçevesinde çalıştım. Hiçbir örgütle alakam yoktur. 30 öğrencisi olan bir anaokulda çalışmaktaydım. İddianamede Meksika imamı olduğum söylenmektedir. Meksika imamı olsam Kamboçya'da ne işim vardı? Sadece eğitimciyim, bunlar hiçbir dayanağı olmayan iddialardır. Casusluğu sadece filmlerde gördüm. Kamboçya'da okul müdürü olduğum için suçlanıyorum. Faizsiz bankacılık nedeniyle Bank Asya'yı kullanmıştım. Bylock kullanmadım. Suçlu değilim, terörist değilim. 2 yıl 9 ay 24 gündür tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Karaca'nın avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da "18 kişilik bir kreşte müdür olan müvekkilimin Meksika imamı olması imkansızdır. Terör örgütü yöneticiliği suçlaması ağırdır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.