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    • Güncel
    • 06.04.2022 12:50
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    • 06.04.2022 12:52
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    MHP: Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır

    MHP'den yapılan son dakika açıklamasında "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

    MHP’den flaş karar! Kesin çıkarma cezası ile...

    MHP'den yapılan açıklamada "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır." denildi.

    NE DEMİŞTİ?
    Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, vatandaşın enflasyondan muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

    ''Açıklananın çok üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şeyi yok saydığınızda o problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

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    Haberler Güncel MHP: Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır
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