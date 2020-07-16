İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün yurt dışına yönelik yapılan soruşturmaları kapsamında, 19 Ekim günü MİT tarafından yapılan operasyonla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika imamı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karaca'nın Meksika Ülke imamlığı yaptığı sırada ABD'ye getirilecek terör örgütü üyelerini ABD'de anlaştığı bir avukatlık firmasıyla işbirliğininde bulunup yasal yollardan sınır dışına çıkmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Karaca, örgüt üyelerini Meksika üzerinden ABD'ye kaçırmakla suçlanıyor.



MEKSİKA İMAMI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Savcı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma sonrası Osman Karaca hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Osman Karaca'nın FETÖ'nün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan zaman Internacional School'da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında örgüt tarafından Meksika imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. Silahlı terör örgütü yurtdışı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Osman Karaca'nın Meksika ülkesi Meksiko şehrinde faaliyet gösteren örgüte münhasır Türkiye Meksika endüstri ve ticaret odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu belirtilip, derneğin terör örgütü finans ayağı TUSKON ile bağlantılı olduğu tespit edildiği kaydedildi.





KOD ADI 'MEKSİKA OSMAN'

Karaca'nın FETÖ silahlı örgütün gizli haberleşme ağını olan Bylock programını kullandığı, örgüte ait Bank Asya'da müşteri olarak bulunduğu ve örgüt liderinin çağrısı sonrası banka hesabında bakiyesini yükselttiği ifade edildi. Bylock uygulamasında aktif şekilde kullanan Karaca'nın 468 adet mail aldğı, 128 adet mail gönderdiği, 1899 tane mesaj gönderip 335 mesaj attıığı, 28 kez arandığı ve 54 kez arama yaptığı kaydedilen iddianamede, Karaca'nın Bylock üzerinde on tane arkadaşı bulunduğu ve Osman Karaca'nın diğer kullanıcılar da kod adının 'Osman bey Mek.', 'Meksika Osman' Osmab meksiko', 'Osman bey Meksika' ve 'Şahinbey Meksika' gibi kodlarla kaydedildiği anlatıldığı.

CASUSLUK FAALİYETİ YAPMIŞ

Osman Karaca'nın örgütsel bir tavır geliştirerek susma hakkını kullanıp sorulan sorulara herhangi bir cevap vermediği anlatılan iddianamede, Türkiye'ye getirildikten hemen sonra sosyal medya ve terör örgütü ince kullanılan internet platformlarında Osman Karaca'nın sahiplenilmesi ve Karaca'nın yurtdışında faaliyet gösterdiği hususları dikkate alındığından Meksika İmamlığı yapan Karaca'nın

'Uluslararası casusluk ve Silahlı Terör Örgütü Kurma ' suçunu işlediği kaydedildi. 19 yıla kadar hapsi istenen Osman Karaca ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



DİLEK YAMAN/SABAH