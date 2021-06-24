"Ulaşımı ucuzlatacağız" diyen CHP'li İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 22,47 zam talebi oy çokluğu ile reddedildi

Daha önce yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatan Yücel, talep edilen zam oranının aynı zamanda yeni tip koronavirüs salgını döneminde halkı sıkıntıya sokabileceğini kaydetti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise zam teklifinin salgın sebebiyle ertelenmiş bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bu yapılan ayarlama aslında geçen aralıkta yapılması gereken ayarlamaydı." diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Çağlar da bütün zamların aynı anda olmaması için minibüs ve taksilere yıl başında, toplu taşımaya ise temmuz ayında zam kararı aldıklarını kaydetti.