Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarını dinleyen FETÖ sanıklarının cezaları onandı! Dikkat çeken MİLCEP-K2 detayı

Mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklara "zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan verilen 24'er yıl ceza ise bozuldu. Dairenin kararında, sanıkların eylemlerinin "siyasal ve askeri casusluk" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten sivillerden olduğu belirtilen FETÖ'nün mahrem imamı Harun Biniş'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis verilmesi kararını da bozdu. Biniş'in darbe girişimi nedeniyle benzer suçlamalarla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığı anımsatılan kararda, her iki dava dosyasının birleştirilerek ceza tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası verilen sanıklar Erkay Uzun, Seyit Aydın Öztaban ve Yunus Şahin hakkındaki mahkumiyet hükümleri de eksik inceleme nedeniyle bozuldu.

DİNLEMEK İÇİN TELEFON ÜRETTİLER

İddianame, gerekçeli karar ve Yargıtay kararından derlenen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Genelkurmay Başkanlığının ihtiyacı kapsamında üretilmeye başlanan "MİLCEP-K1" kriptolu telefonların ardından herhangi bir talep bulunmamasına rağmen TÜBİTAK'taki FETÖ mensupları 2011'de "MİLCEP-K2" kriptolu cep telefonlarını geliştirilmeye başladı.

Söz konusu telefonlar, üretimlerinin tamamlanmasının ardından hiçbir güvenlik, emniyet veya sertifikasyon testine tabi tutulmadan ve ihale sürecinden geçmeden Aralık 2012'de üst düzey devlet erkanının kullanımına sunuldu. Telefonların üretiminde yer alan kişilerce IMEI numaraları ve şifreleme anahtarları da TİB'de görevli örgüt üyelerine verildi. Bunun üzerine üst düzey devlet görevlilerinin MİLCEP-K2 cep telefonlarıyla yaptığı görüşmeler, FETÖ tarafından hukuka aykırı şekilde dinlenildi.