Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...

Başkan Erdoğan'ın iftar programında MKYK üyeleri vatandaşların taleplerini iletecek, sahadaki durumla ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Meclis çalışmalarının gündeme gelmesi ve sunumların yapılması bekleniyor.
Toplantıya ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtiliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, iftarda İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ailesinin misafiri oldu. Erdoğan çifti, üç çocuk sahibi aileyle birlikte oruçlarını açtı, ardından da çay eşliğinde sohbet etti.