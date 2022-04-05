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    • Güncel
    • 05.04.2022 10:02
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    • 05.04.2022 10:15
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    Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yoğun bir iftar programı var. Ramazan ayının ilk iftarını her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit aileleriyle yapan Başkan Erdoğan, bugün önce MKYK’yı toplayacak, ardından da MKYK üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. Erdoğan, perşembe günü öğretmenlerle, cumartesi günü ise İstanbul'da polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar yapacak.

    Başkan Erdoğan’ın haftalık iftar programı belli oldu!

    Başkan Erdoğan'ın iftar programında MKYK üyeleri vatandaşların taleplerini iletecek, sahadaki durumla ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.

    Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Meclis çalışmalarının gündeme gelmesi ve sunumların yapılması bekleniyor.

    Toplantıya ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtiliyor.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, iftarda İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ailesinin misafiri oldu. Erdoğan çifti, üç çocuk sahibi aileyle birlikte oruçlarını açtı, ardından da çay eşliğinde sohbet etti.



        VEKİLLERLE KÜLLİYE'DE
        Başkan Erdoğan yarın da Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleriyle iftarda buluşacak. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilecek programda, Erdoğan'ın Meclis gündemi ve devam eden yasa çalışmalarıyla ilgili vekillerle istişarelerde bulunacağı aktarıldı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, perşembe günü öğretmenlerle, cumartesi günü ise İstanbul'da polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar yapacak.

        Programa katılanlar; talep, istek ve önerilerini Erdoğan'a iletebilecek. Başkan Erdoğan'ın programlarda, gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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