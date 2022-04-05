Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...





VEKİLLERLE KÜLLİYE'DE

Başkan Erdoğan yarın da Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleriyle iftarda buluşacak. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilecek programda, Erdoğan'ın Meclis gündemi ve devam eden yasa çalışmalarıyla ilgili vekillerle istişarelerde bulunacağı aktarıldı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, perşembe günü öğretmenlerle, cumartesi günü ise İstanbul'da polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar yapacak.